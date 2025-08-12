Имя мамы приносило больше проблем: дочь Глюкозы откровенно высказалась об отношениях в звёздной семье

Лидия Чистякова, старшая дочь певицы Глюкозы (Натальи Ионовой), откровенно рассказала о влиянии известного имени матери на свою карьеру в эфире "Шоу Воли" на ТНТ.

Девушка, выступающая под псевдонимом Рэй, призналась, что наследие матери изначально создавало трудности.

"Мне имя мамы приносило больше проблем, потому что я хотела двигаться в свою сторону, и чтобы меня с ней не сравнивали", — пояснила Лидия.

Она подчеркнула разницу в жанрах: Глюкоза работает с "дерзкой электроникой", а сама Рэй развивается в инди, фолке и рок-направлении.

Несмотря на желание независимого творческого пути, Чистякова назвала мать главной поддержкой.

"Я могу на неё опереться в эмоциональном плане всегда. Первый звонок — мама", — заявила она.

При этом продвижением дочери занимается отец, Александр Чистяков. Лидия отметила, что Глюкоза не участвует в её продюсировании, но всегда первой оценивает новые треки и поддерживает.

Девушка начала записывать песни с 11 лет и сознательно выбрала псевдоним Рэй для музыкальной карьеры, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.

