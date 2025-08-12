Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Имя мамы приносило больше проблем: дочь Глюкозы откровенно высказалась об отношениях в звёздной семье

Дочь Глюкозы Рэй: звёздная мама стала для меня проблемой – откровенное признание
1:15
Правда ТВ

Лидия Чистякова, старшая дочь певицы Глюкозы (Натальи Ионовой), откровенно рассказала о влиянии известного имени матери на свою карьеру в эфире "Шоу Воли" на ТНТ.

Девушка, выступающая под псевдонимом Рэй, призналась, что наследие матери изначально создавало трудности.

"Мне имя мамы приносило больше проблем, потому что я хотела двигаться в свою сторону, и чтобы меня с ней не сравнивали", — пояснила Лидия.

Она подчеркнула разницу в жанрах: Глюкоза работает с "дерзкой электроникой", а сама Рэй развивается в инди, фолке и рок-направлении.

Несмотря на желание независимого творческого пути, Чистякова назвала мать главной поддержкой.

"Я могу на неё опереться в эмоциональном плане всегда. Первый звонок — мама", — заявила она.

При этом продвижением дочери занимается отец, Александр Чистяков. Лидия отметила, что Глюкоза не участвует в её продюсировании, но всегда первой оценивает новые треки и поддерживает.

Девушка начала записывать песни с 11 лет и сознательно выбрала псевдоним Рэй для музыкальной карьеры, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.