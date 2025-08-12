Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Худею в своё удовольствие: как Светлана Пермякова сбросила 22 кг и обрела другое ощущение себя

Актриса Светлана Пермякова, известная по сериалу "Интерны", опубликовала в Instagram* фотосессию в купальнике. Снимки, сделанные в бассейне, демонстрируют результат её похудения на 22 килограмма.

Пермякова выразила удовлетворение своим нынешним видом и самочувствием.

"Худею в своё удовольствие, в своём ритме, со своей системой. И всё работает", — написала артистка.

Она подчеркнула кардинальные изменения: "Я действительно чувствую, что у меня новая жизнь, новое тело, новые привычки. Другое ощущение себя".

Ключевым моментом, по словам актрисы, стал отказ от борьбы с собой. "Теперь я не борюсь с собой, а дружу. И это кайф", — отметила она.

При росте 164 см текущий вес Пермяковой составляет 78 кг. Артистка не останавливается на достигнутом и планирует сбросить ещё 5 килограммов.

Система похудения включала медицинскую помощь. В начале 2025 года Пермякова обратилась к эндокринологу, который назначил ей препарат "Велгия", помогающий контролировать аппетит.

Дополнением стали регулярные физические нагрузки: ежедневные прогулки, несмотря на усталость, и посещение бассейна дважды в неделю.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.