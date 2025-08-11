Возвращение легенды: Елена Степаненко возвращается в Россию с грандиозными планами

Сенсация осени: Степаненко возвращается на ТВ после отдыха за границей

72-летняя юмористка Елена Степаненко вернулась в Россию после нескольких месяцев отдыха и поездок в США, чтобы приступить к съёмкам новых телепроектов.

Её возвращение на экран этой осенью стало ответом на слухи о якобы состоявшемся переезде за океан. Слухи возникли после заявлений участника "Петросян-шоу" Михаила Вашукова о том, что Степаненко проводит много времени в Америке.

Однако реальность оказалась прозаичнее: артистка действительно часто посещала США, но исключительно для визитов к старшей дочери Евгения Петросяна — Викторине Петросянц.

После развода с Петросяном Степаненко сохранила тёплые отношения с его дочерью от первого брака, которая проживает в США с двумя сыновьями. Викторина даже прекратила общение с отцом после его нового брака, сблизившись с бывшей мачехой. Эти поездки стали для Степаненко семейной традицией, а не эмиграцией.

Во второй половине августа артистка приступит к съёмкам на телеканале "Россия". Осенью зрители увидят её в сборных юмористических концертах, где Степаненко выступит и как ведущая, и как исполнительница.

Как пишет kp.ru, она сохраняет активность в удобном для себя режиме, выбирая проекты осознанно.

Степаненко возвращается в отличной форме: уже семь лет она поддерживает вес 68 кг после похудения со 110 кг, уделяет внимание уходу и здоровью.

