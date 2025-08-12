Чувствую руку, но не вижу её: звезда Полицейского с Рублёвки в отчаянии после рецидива рака мозга

Актёр Роман Попов сообщил о рецидиве рака мозга и тяжёлых осложнениях

40-летний актёр Роман Попов, звезда сериала "Полицейский с Рублёвки", опубликовал тяжёлое сообщение о состоянии здоровья в своём Telegram-канале.

Спустя семь лет после первого диагноза — рака мозга, выявленного в 2018 году, — у артиста произошёл рецидив с серьёзными осложнениями.

Попов сообщил, что болезнь повредила синапсы, отвечающие за зрение и слух.

"Я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым глазом", — признался актёр.

Он также подтвердил частичную потерю слуха.

Несмотря на тяжёлое состояние, Роман выразил огромное желание жить и работать. В записанном видео он показал, что передвигается и выполняет бытовые действия только с помощью близких.

"Хожу с помощью, ем с помощью, в общем, всё с помощью…", — поделился он.

Актер, появившийся в бандане, отметил, что хотя рука двигается, он её не видит. Он объявил о необходимости сбора средств на лечение, как и в 2018 году, когда помощь оказали друзья и коллеги.

При этом Попов сохраняет надежду на возвращение к съёмкам: "Надеюсь продолжить съёмки уже в ближайшие пару месяцев, если получится".

