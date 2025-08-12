Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Чувствую руку, но не вижу её: звезда Полицейского с Рублёвки в отчаянии после рецидива рака мозга

Актёр Роман Попов сообщил о рецидиве рака мозга и тяжёлых осложнениях
1:20
Правда ТВ

40-летний актёр Роман Попов, звезда сериала "Полицейский с Рублёвки", опубликовал тяжёлое сообщение о состоянии здоровья в своём Telegram-канале.

Спустя семь лет после первого диагноза — рака мозга, выявленного в 2018 году, — у артиста произошёл рецидив с серьёзными осложнениями.

Попов сообщил, что болезнь повредила синапсы, отвечающие за зрение и слух.

"Я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым глазом", — признался актёр.

Он также подтвердил частичную потерю слуха.

Несмотря на тяжёлое состояние, Роман выразил огромное желание жить и работать. В записанном видео он показал, что передвигается и выполняет бытовые действия только с помощью близких.

"Хожу с помощью, ем с помощью, в общем, всё с помощью…", — поделился он.

Актер, появившийся в бандане, отметил, что хотя рука двигается, он её не видит. Он объявил о необходимости сбора средств на лечение, как и в 2018 году, когда помощь оказали друзья и коллеги.

При этом Попов сохраняет надежду на возвращение к съёмкам: "Надеюсь продолжить съёмки уже в ближайшие пару месяцев, если получится".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.