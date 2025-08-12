Урожай под угрозой: что делать с картофелем в мокрое лето

Садовод Самойлова назвала способы защиты картофеля от гниения в дождливое время

Садовод и блогер Светлана Самойлова в беседе с URA. RU рассказала, что в дождливый сезон главная опасность для картофеля — застой влаги в почве, из-за которого клубни начинают гнить. Она пояснила, что надёжнее всего избежать этой проблемы помогает поднятие грядок примерно на 40 сантиметров над уровнем земли. Такие грядки, по её словам, лучше укрепить досками или другим доступным материалом, чтобы земля не осыпалась и вода быстрее уходила.

Самойлова отметила, что для небольших посадок можно использовать плёнку, натянутую на дуги. При этом торцы нужно оставить открытыми, чтобы обеспечивалась вентиляция и растения не прели.

Если же участок не позволяет сделать высокие грядки, садовод советует вовсе отказаться от выращивания картофеля в таких условиях и засеять землю газоном. По её мнению, это лучше, чем тратить силы и время на уход за клубнями, которые всё равно погибнут из-за переувлажнения.

