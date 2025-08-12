Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Фадеев показал, как 34 года назад встретил жену: трогательное раритетное видео

Поздравление Максима Фадеева жене: ролик из прошлого раскрывает судьбоносную встречу
Продюсер Максим Фадеев опубликовал трогательное поздравление супруге Наталье с днём рождения в соцсетях. В качестве подарка он нашёл и выложил архивный клип на песню "Танцуй на битом стекле".

Именно на кастинге танцоров для этой съёмки 34 года назад Фадеев впервые увидел свою будущую жену. В клипе снялась сама именинница.

Под видео продюсер написал: "Это моя жена!", подчеркнув, что с того момента его чувства не изменились.

"С тех пор я ни разу не усомнился в своих словах. Сегодня твой день. Я тебя очень люблю", — добавил Фадеев.

Он выразил желание поделиться со всеми тем знаковым моментом, положившим начало их отношениям.

Наталья и Максим Фадеевы вместе более трёх десятилетий. В браке у них родился сын Савва (1997 г.). Пара пережила и тяжёлую трагедию — потерю дочери из-за врачебной ошибки.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
