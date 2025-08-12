Сон, который оборачивается тревогой: что значит ночная боль в костях

Врач Кирзек назвал ночные симптомы, которые могут указывать на рак

1:01 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Французский врач и директор медицинского портала Doctissimo Жеральд Кирзек предупредил — некоторые ночные симптомы могут указывать на тяжёлые заболевания, включая рак. В беседе с журналистами он отметил, что опасным сигналом могут быть сильные ночные поты, которые появляются без температуры и жары в комнате. Если человек просыпается "весь в поту", приходится менять одежду или простыни, это может быть признаком лимфомы, лейкемии или опухоли.

Ещё один тревожный симптом — ночные боли в костях, особенно во второй половине ночи. Кирзек уточняет: если боль локализована, например, в позвоночнике, тазу или бёдрах, и не проходит при смене положения, это повод срочно обратиться к врачу. Такие боли могут быть связаны с метастазами или другими онкологическими заболеваниями.

Врач советует не игнорировать подобные признаки и при их появлении как можно быстрее пройти обследование.

