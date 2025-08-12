Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Сон, который оборачивается тревогой: что значит ночная боль в костях

Врач Кирзек назвал ночные симптомы, которые могут указывать на рак
1:01
Правда ТВ

Французский врач и директор медицинского портала Doctissimo Жеральд Кирзек предупредил — некоторые ночные симптомы могут указывать на тяжёлые заболевания, включая рак. В беседе с журналистами он отметил, что опасным сигналом могут быть сильные ночные поты, которые появляются без температуры и жары в комнате. Если человек просыпается "весь в поту", приходится менять одежду или простыни, это может быть признаком лимфомы, лейкемии или опухоли.

Ещё один тревожный симптом — ночные боли в костях, особенно во второй половине ночи. Кирзек уточняет: если боль локализована, например, в позвоночнике, тазу или бёдрах, и не проходит при смене положения, это повод срочно обратиться к врачу. Такие боли могут быть связаны с метастазами или другими онкологическими заболеваниями.

Врач советует не игнорировать подобные признаки и при их появлении как можно быстрее пройти обследование.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.