Волна торможений, которая парализует трассы: как один водитель срывает движение

Эксперты: фантомные пробки на трассах возникают из-за несоблюдения дистанции

0:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Эксперты по дорожной безопасности рассказали — главная причина так называемых "фантомных пробок" на трассах — водители, которые не держат дистанцию. Достаточно одному слегка притормозить, и начинается цепная реакция. Волна торможений растёт, и через пару минут поток уже стоит, пишет издание infostart. hu.

Чаще всего виноваты те, кто "висит на бампере" впереди идущей машины или резко перестраивается прямо перед другим автомобилем. Это вынуждает к резкому торможению, а в плотном потоке легко приводит к полной остановке.

В Венгрии считают, что почти половина пробок в стране — именно такие, без видимой причины. Автомобилисты теряют до восьми часов в неделю, впустую тратя бензин. А на автобанах это ещё и риск массовых аварий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.