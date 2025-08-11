Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Потный трофей: фанатки американского рэпера устроили схватку за его полотенце в Сочи

Фанатки рэпера Akon подрались за его полотенце после концерта в Сочи
0:58
Правда ТВ

Скандальный инцидент произошёл после концерта американского рэпера Akon в Сочи.

По информации Life со ссылкой на Shot, артист бросил в толпу фанатов своё потное полотенце после выступления.

Одной из девушек удалось поймать предмет, однако на неё немедленно набросились две другие поклонницы. Между ними завязалась драка за необычный "трофей".

Потасовка продолжалась некоторое время и была заснята на видео.

В свою очередь, Telegram-канал 112 сообщает, что инцидент произошёл в Москве из-за футболки артиста.

Akon, настоящее имя которого Алиан Дамала Тиам, является известным продюсером и владельцем лейбла. Он сотрудничал с мировыми звездами, включая Майкла Джексона и Леди Гагу.

Рэпер приехал в Россию 7 августа, выступив сначала в Сочи 8 августа, а затем в Москве 9 августа. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.