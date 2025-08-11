Потный трофей: фанатки американского рэпера устроили схватку за его полотенце в Сочи

Фанатки рэпера Akon подрались за его полотенце после концерта в Сочи

Скандальный инцидент произошёл после концерта американского рэпера Akon в Сочи.

По информации Life со ссылкой на Shot, артист бросил в толпу фанатов своё потное полотенце после выступления.

Одной из девушек удалось поймать предмет, однако на неё немедленно набросились две другие поклонницы. Между ними завязалась драка за необычный "трофей".

Потасовка продолжалась некоторое время и была заснята на видео.

В свою очередь, Telegram-канал 112 сообщает, что инцидент произошёл в Москве из-за футболки артиста.

Akon, настоящее имя которого Алиан Дамала Тиам, является известным продюсером и владельцем лейбла. Он сотрудничал с мировыми звездами, включая Майкла Джексона и Леди Гагу.

Рэпер приехал в Россию 7 августа, выступив сначала в Сочи 8 августа, а затем в Москве 9 августа.

