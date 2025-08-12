Ночные вопли автосигнализации: как заставить соседа заплатить за лишённый сон

Юрист Салкин объяснил, как привлечь соседей к ответственности за ночной шум сигнализации

Юрист Михаил Салкин рассказал "Абзацу", как можно наказать соседа, у которого по ночам во дворе орёт сигнализация. Он напомнил, что в каждом регионе действует закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан". В Москве и области допустимый уровень шума — до 55 децибел днём и до 45 — в вечернее и ночное время.

Если сигнализация мешает спать, можно обратиться в полицию. Там составят протокол об административном нарушении. В среднем "время тишины" — с 23:00 до 6:00. Если штрафы не помогают, через суд владельца можно обязать починить или снять громкое устройство, так как оно нарушает право на отдых.

Салкин уточнил: этот порядок не касается случаев, когда сигнализация сработала один раз или из-за действий людей. Но если шум систематический — есть все основания для жалобы.

