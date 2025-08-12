Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Горячий концерт: Macan и Литвин удивили публику эффектным сжиганием автомобиля

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) и блогер Михаил Литвин во время концерта в Москве совершили провокационный поступок и публично подожгли дорогостоящий автомобиль.

Инцидент произошёл в рамках исполнения песни "За всех", о чём сообщает Telegram-канал "Звездач".

Для Литвина это не первый подобный скандал. В октябре 2020 года он вызвал широкий резонанс, опубликовав видео сожжения собственного автомобиля стоимостью 13 млн рублей.

Тогда блогер объяснил поступок неисправностями машины, которые, по его словам, не смог устранить дилерский центр, несмотря на обещания.

Новый инцидент произошёл на фоне сообщений о проблемах Литвина с военкоматом. В марте Telegram-канал Mash сообщил, что блогер вызван в рамках весеннего призыва.

Сообщалось, что Военная прокуратура проверяет обстоятельства его личного дела. По данным Mash, в документах обнаружена информация о временной регистрации Литвина в общежитии МГТУ им. Баумана и приписке к измайловскому военкомату Москвы.

Однако, как уточняет издание, блогер не учился в МГТУ и не проживал в указанном общежитии, а УФМС подтвердило отсутствие такой регистрации. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
