Две популярные диеты разрушают организм: об этом предпочитают молчать

Профессор РНИМУ им. Пирогова Альфред Богданов в беседе с Pravda. Ru назвал две самые опасные диеты — голодание и кето. По его словам, именно они чаще всего приводят к осложнениям и серьёзным сбоям в работе организма.
На первом месте — различные формы отказа от пищи. Богданов пояснил, что голодание может вызывать проблемы с желудочно-кишечным трактом, а у людей с эндокринными нарушениями, особенно диабетиков, оно опасно вдвойне.
Второе место по вредности профессор отдал кето-диете — режиму с полным исключением углеводов и упором на белок и жиры. Да, она помогает снижать вес, но противопоказана при нарушениях углеводного обмена, болезнях печени и почек.
Эксперт подчеркнул: и кето, и лечебное голодание допустимы только после полного обследования и под наблюдением врача. Самовольное следование таким методам может стоить здоровья.
