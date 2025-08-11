Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Одна плитка — и риск диабета: опасная правда о модных батончиках

Профессор Богданов: протеиновые батончики опасны для людей с хроническими болезнями почек
Профессор РНИМУ им. Пирогова Альфред Богданов в беседе с Pravda. Ru предупредил: гиперпротеиновые батончики могут быть опасны для людей с хроническими заболеваниями почек. Для здоровых они серьёзной угрозы не несут, но при почечной недостаточности такие продукты способны ускорить ухудшение состояния, повысить уровень креатинина и вызвать осложнения.

По словам Богданова, батончики содержат легко усвояемый белок — это плюс для здорового организма, но минус для тех, чьи почки работают с перегрузкой.

Кроме того, многие такие продукты имеют в составе сахар и шоколад. В итоге их гликемический индекс оказывается высоким, что при частом употреблении может привести к набору веса и повысить риск диабета.

Эксперт советует относиться к "фитнес-сладостям" с осторожностью: они могут выглядеть как полезный перекус, но для некоторых людей стать фактором, подрывающим здоровье.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
