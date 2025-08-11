Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Как спать 16 часов в сутки и не чувствовать вины: секрет от кота

Ветеринар Середа: длительный сон у кошек является нормальным состоянием
Кандидат ветеринарных наук Сергей Середа в беседе с Pravda. Ru развеял опасения владельцев кошек, которые замечают, что их питомцы спят почти целый день. По его словам, никакой фиксированной нормы сна для этих животных нет, и длительный отдых — это не признак болезни.

Ветеринар объяснил, что кошки — ночные охотники по своей природе. В дикой среде они активны в тёмное время суток, а днём восстанавливают силы. Даже домашние питомцы, которые никогда не выходят на улицу, сохраняют этот врождённый ритм.

Середа отметил, что "охота" у кошек, живущих в квартирах, происходит в переносном смысле — они играют, исследуют пространство, но всё равно следуют природному циклу активности и отдыха. Поэтому, если ваш кот днём спит, а ночью бодрствует или активно играет, — это абсолютно нормально.

Эксперт резюмировал: беспокоиться стоит только тогда, когда сон сопровождается вялостью, отказом от еды или другими признаками недомогания. В остальном — дайте кошке выспаться, ведь это часть её природы.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
