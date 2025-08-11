Метка судьбы на коже: когда она становится смертельно опасной

Дерматолог Сафонова назвала изменения родинок, требующие срочного обращения к врачу

Дерматолог Лариса Сафонова в беседе с Pravda. Ru предупредила — любые изменения родинки могут быть поводом срочно обратиться к врачу. Особое внимание стоит обратить на образования больше двух миллиметров, если они меняют цвет или форму.

По словам специалиста, опасным сигналом может быть не только потемнение, но и посветление. Ровные края могут стать неровными, гладкая поверхность — бугристой. Всё это требует немедленной консультации дерматолога.

Сафонова подчёркивает: при таких признаках тянуть нельзя. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем выше шанс сохранить здоровье.

