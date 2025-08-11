Крепкий спирт против бактерий — миф или редкий шанс на спасение

Гастроэнтеролог Харлов: крепкий алкоголь допустим при кишечной инфекции только в экстремальных случаях

Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал Pravda. Ru, что крепкий алкоголь может помочь при кишечной инфекции, но только в исключительных случаях. По его словам, если спирт попадёт прямо к бактерии, он может её повредить. Но гарантии нет.

Доктор привёл пример: при холере или дизентерии, если вы оказались в пустыне без лекарств и есть только водка, её можно использовать вместе с перцем и специями — так иногда удавалось избежать тяжёлой диареи.

В обычных условиях, когда есть доступ к медикам, такой метод, уверен врач, не имеет смысла. Более того, постоянное употребление алкоголя повышает проницаемость кишечника и усиливает интоксикацию. Харлов подчёркивает: крепкий алкоголь допустим как антисептик только в экстремальных ситуациях, а не как средство для регулярного лечения.

