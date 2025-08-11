Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Трагическая гибель Бутусова: Матвеев и Боярская отреагировали на смерть покинувшего РФ театрального режиссёра

Трагическая гибель известного театрального режиссёра Юрия Бутусова в Болгарии получила отклик в профессиональной среде. Актёр Максим Матвеев, узнав о смерти коллеги, унесённого волной во время купания в море, обратился к нему в социальной сети.

Матвеев признался, что многим обязан ушедшему мастеру. Он вспомнил совместную работу и полученный опыт, оказавший влияние на его карьеру.

По словам актёра, Юрий Бутусов отличался постоянным стремлением бросать вызовы.

"Всё время бросал вызов себе, материалу, артисту, зрителю… Бросал вызов стихии…", — написал Матвеев.

Он выразил глубокое сожаление о случившемся, отметив нереализованный потенциал режиссёра.

Актёр поблагодарил Бутусова за бесценный театральный опыт и самоотдачу. "После ваших спектаклей забываешь о себе!", — добавил он.

Трагедию также прокомментировала актриса Елизавета Боярская. Актриса опубликовала снимки со спектаклей Бутусова. Она рассказала, что его постановки определили её жизненный путь.

"Мне было 15 лет… Тогда я поняла, что хочу связать свою жизнь с театром", — отметила артистка, пожелав режиссёру покоя.

Напомним, Юрий Бутусов погиб при купании в Болгарии, став жертвой сильной волны. Режиссёр уехал из России в 2022 году после начала СВО.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
