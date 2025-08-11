Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Зеленскому готовят кресло на Аляске — вопреки плану Москвы и Вашингтона

Politico: ЕС хочет добиться участия Зеленского в саммите Путина и Трампа на Аляске
Правда ТВ

Politico пишет — Евросоюз хочет, чтобы Владимир Зеленский участвовал в саммите на Аляске, где 15 августа встретятся Владимир Путин и Дональд Трамп. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас уже собирает министров иностранных дел стран союза на экстренное онлайн-совещание. В нём примет участие и глава МИД Украины Андрей Сибига.

Брюссель напоминает: любое соглашение между Москвой и Вашингтоном, касающееся Украины, должно учитывать интересы как Киева, так и ЕС. В кулуарах говорят, что громких заявлений ждать не стоит. Главная цель — выработать стратегию, чтобы влиять на исход переговоров хотя бы дистанционно.

В Кремле ранее подтверждали, что идея пригласить Зеленского обсуждалась, но сейчас стороны сосредоточены на двустороннем формате. Путин подчёркивал: встреча с Зеленским возможна только при определённых условиях, до которых пока далеко. Сам Зеленский заявляет, что на территориальные уступки не пойдёт.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
