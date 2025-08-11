Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Тегеран сравнил Баку и Ереван с Киевом — и пообещал ответ

В КСИР обвинили Алиева и Пашиняна в ошибке Зеленского
0:59
Правда ТВ

Генерал КСИР Ядолла Джавани обвинил Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в том, что они повторили ошибку Владимира Зеленского, доверившись США. Об этом пишет иранская газета Kayhan. По словам Джавани, за этот шаг лидеры Азербайджана и Армении "дорого заплатят". Он подчеркнул, что Иран, Индия и Россия не останутся в стороне и будут реагировать на проект "Зангезур".

Генерал заявил, что планы Вашингтона закрепиться у северных границ Ирана не осуществятся, а Тегеран готов любыми способами защищать свою безопасность и интересы.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне Алиев и Пашинян при посредничестве Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Документ предусматривает открытие "маршрута Трампа" — коридора через территорию Армении в Нахичевань под контролем США.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
