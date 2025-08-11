Шутка, сломавшая карьеру: Крутой признался, как пытался спасти Губина, но не смог

Игорь Крутой поделился своим горьким разочарованием: не смог вернуть Губина

Композитор Игорь Крутой рассказал о чувстве вины перед певцом Андреем Губиным из-за шуточной песни "Ниже ростом только Губин", созданной им совместно с Игорем Николаевым для четвёртой "Фабрики звезд".

По словам Крутого, эта композиция серьёзно ранила Губина и повлияла на его состояние.

"Она его ударила, она его укусила", — пояснил Крутой, отметив, что исполнитель хита "Мальчик бродяга" впал в депрессию.

Песня болезненно задела самооценку артиста. Стремясь загладить вину, Игорь Крутой в 2024 году предпринял активные шаги для возвращения Губина в профессию.

Композитор возил коллегу по врачам, надеясь стабилизировать его состояние и затем вовлечь в работу. Однако эти усилия не увенчались успехом.

"У меня не получилось. Мы к врачу съездили, пытались, но сложно это, сложно", — констатировал Крутой в интервью для YouTube-канала FAMETIME TV.

Он также рассматривал вариант включения Губина в жюри одного из проектов для постепенного возвращения в среду.

В итоге планам не суждено было сбыться. В этом году Андрея Губина не будет среди гостей "Новой волны". Крутой пояснил, что не стал его приглашать из-за проблем со здоровьем у певца.

Эти проблемы усугубились после смерти родителей Губина и утраты былой популярности. "Всё в комплексе как-то сработало — он просто пропал", — заключил композитор.

Напомним, Губин ведёт крайне закрытый образ жизни уже около 15 лет. Его краткое появление на "Новой волне" в Сочи в 2024 году стало редким исключением.

