Землетрясение в 9 баллов и волна в 30 метров: США предрекли вековую катастрофу

Daily Mail: Тихоокеанскому побережью США грозит мегацунами и землетрясение до 9 баллов
Учёные из Политехнического университета Вирджинии бьют тревогу — Тихоокеанскому побережью США угрожает землетрясение силой до девяти баллов. Как пишет Daily Mail, речь идёт о зоне субдукции Каскадия. Такой удар может произойти к концу века. Последствия будут колоссальными. Береговая линия осядет почти на два с половиной метра, а мегацунами высотой до 30 метров смоет значительную часть западного побережья.

Профессор Тина Дара говорит, что в случае такого сценария Америка столкнётся с настоящей катастрофой. Волна будет настолько мощной, что разрушит всё на своём пути. Прогнозы учёных показывают — к 2100 году уровень моря поднимется примерно на 60 сантиметров. Это сделает удар стихии ещё опаснее.

Напомним, в конце июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало самым сильным с 1952 года и вызвало цунами, которое достигло побережья штата Вашингтон. Эксперты считают, что подобная ситуация на американской стороне Тихого океана — вопрос времени.
 

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
