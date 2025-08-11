Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Союзники Украины пошли против США: зачем переговоры на Аляске хотят превратить в провал

Die Zeit: Украина и ЕС планируют противостоять мирным инициативам Трампа по Украине
Немецкая газета Die Zeit пишет — Европа и Киев готовят единый фронт против мирных инициатив Дональда Трампа по Украине. По данным издания, Германия, Украина и другие страны ЕС готовы даже пойти наперекор Вашингтону, если предложения американского президента покажутся им опасными.

15 августа на Аляске встретятся Владимир Путин и Дональд Трамп. Кремль подтверждает — разговор будет о долгосрочном урегулировании конфликта. Юрий Ушаков отмечает, что подготовка идёт непросто. Приглашение на следующий саммит в Россию Трамп уже получил.

Владимир Зеленский накануне заявил, что не пойдёт на территориальные уступки. Американский военный эксперт Дэниел Дэвис считает, что Киеву придётся признать реальность на фронте и отказаться от иллюзий. А сенатор Григорий Карасин говорит, что ЕС и НАТО будут мешать любым договорённостям, которые сочтут выгодными России.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
