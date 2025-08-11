Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Живые бомбы для терактов: как СБУ превратила российских пенсионерок в оружие

ФСБ: СБУ пыталась использовать пять пенсионерок из Подмосковья как смертниц
0:57


ФСБ сообщает — украинские спецслужбы пытались использовать пятерых пенсионерок из Московского региона как смертниц. Женщин обманули телефонные мошенники, представившись сотрудниками ФСБ, МВД и других ведомств.

У них забрали деньги и даже жильё. Под давлением заставили следить за военными, хранить самодельные бомбы и готовить их к передаче под видом бытовых предметов. По замыслу организаторов, устройства должны были взорваться вместе с самими пенсионерками.

В ФСБ поясняют — таким способом СБУ избавляется от свидетелей и не платит вознаграждения. Уже заведены уголовные дела о подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки. Ведомство просит родственников и близких проводить с пожилыми людьми разъяснительные беседы, а россиян — быть бдительными и не общаться с неизвестными в мессенджерах.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
