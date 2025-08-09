Заболевание, от которого сгибает вдвое: как проявляется чикунгунья

Врач Поздняков назвал основные симптомы лихорадки чикунгунья

Главврач одной из клинико-диагностических лабораторий Андрей Поздняков рассказал URA. ru о признаках лихорадки чикунгунья. Болезнь начинается с резкого подъёма температуры до 40 градусов, сильной ломоты в суставах и мышцах. Боли могут быть настолько сильными, что человек вынужден ходить согнувшись. Возможны отёки мышц и кожные высыпания, похожие на аллергию.

По словам врача, болезнь обычно не смертельна, но опасна осложнениями для пожилых, детей и людей с ослабленным иммунитетом. Вакцины пока нет.

Сейчас вспышка чикунгуньи зафиксирована в Китае — более семи тысяч заболевших. Роспотребнадзор заявляет, что контролирует ситуацию и опасаться эпидемии в России не стоит.

