Старый холодильник у дома может стоить вам нескольких тысяч — штраф придёт неожиданно

Юрист Салкин предупредил о штрафе за выброс холодильника рядом с контейнером

Юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS. ru напомнил: за выброс старого холодильника рядом с контейнером можно получить штраф. По статье 8.2 КоАП РФ за размещение крупногабаритного мусора вне контейнера полагается от 2 до 3 тысяч рублей.

Кроме того, холодильник содержит вещества, разрушающие озоновый слой, поэтому могут дополнительно оштрафовать по статье 8.2.1 КоАП — ещё на 1-2 тысячи.

Салкин советует сдавать такую технику в специальные пункты приёма или заказывать вывоз у управляющей компании. Иначе вместо избавления от хлама можно получить двойное наказание.

