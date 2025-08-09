Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Старый холодильник у дома может стоить вам нескольких тысяч — штраф придёт неожиданно

Юрист Салкин предупредил о штрафе за выброс холодильника рядом с контейнером
Юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS. ru напомнил: за выброс старого холодильника рядом с контейнером можно получить штраф. По статье 8.2 КоАП РФ за размещение крупногабаритного мусора вне контейнера полагается от 2 до 3 тысяч рублей.

Кроме того, холодильник содержит вещества, разрушающие озоновый слой, поэтому могут дополнительно оштрафовать по статье 8.2.1 КоАП — ещё на 1-2 тысячи.

Салкин советует сдавать такую технику в специальные пункты приёма или заказывать вывоз у управляющей компании. Иначе вместо избавления от хлама можно получить двойное наказание.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
