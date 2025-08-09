Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Обезвоживание маскируется под усталость: три признака, которые легко пропустить

Евдокименко: сухость кожи, жажда и тёмная моча указывают на обезвоживание
Врач Павел Евдокименко в интервью Pravda. Ru назвал три главных признака обезвоживания — сухость кожи, постоянная жажда и тёмный цвет мочи. Он отметил, что в тяжёлых случаях к ним добавляются усталость, головная боль и значительное снижение мочеиспускания.

Чтобы избежать опасного состояния, врач советует пить достаточно воды в течение дня небольшими порциями. В жару полезно слегка подсаливать воду — это помогает сохранить электролиты, как делают в тёплых странах.

Евдокименко подчеркнул: метод с подсоленной водой подходит только тем, у кого нет серьёзных проблем с почками и тяжёлой гипертонии. В остальном главное правило простое — всегда иметь при себе воду и пить до появления сильной жажды.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
