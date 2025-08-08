Вейп или сигарета: что на самом деле опаснее для здоровья

Токсиколог Водовозов сравнил вред электронных и обычных сигарет

Токсиколог Алексей Водовозов в интервью Pravda. Ru заявил: электронные сигареты не безопаснее обычных, а иногда даже опаснее. Изначально их рассматривали как способ отказаться от табака, но на практике многие начинают курить и то, и другое, застревая на "двойном курении".

По словам врача, вейпы формируют привычку к постоянному потреблению никотина — устройство всегда под рукой, и человек тянется к нему круглосуточно. В их составе есть вещества, не предназначенные для вдыхания, а при нагреве некоторые детали выделяют тяжёлые металлы, порой в большем объёме, чем табак.

При этом табачный дым остаётся особенно опасным для окружающих из-за вторичного курения. Водовозов подчеркивает: и вейпы, и сигареты приводят к стойкой зависимости и не снижают риски для здоровья.

