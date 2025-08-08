Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Шок и слёзы счастья: жена Стаса Михайлова поразила дочь на свадьбе в Лондоне

Прилетела сюрпризом: жена Михайлова призналась, что дочь не ждала её на свадьбе в Лондоне
1:06
Правда ТВ

Инна Михайлова, жена и менеджер певца Стаса Михайлова, организовала трогательный сюрприз для дочери.

Она тайно прилетела в Лондон на свадьбу Евы Канчельскис, дочери Михайловой от брака с футболистом Андреем Канчельскисом.

Видео с реакцией невесты Инна опубликовала в Instagram*. На кадрах Ева, проходя мимо гостей, не сразу узнает мать. Её лицо отражает шок и безмерную радость, она едва сдерживает слёзы.

Ева вышла замуж за Александра, с которым познакомилась во время учёбы в Королевском колледже Лондона. Пара официально подтвердила отношения в 2024 году.

На торжестве присутствовал брат невесты, Андрей Канчельскис, со своей супругой Катей Гавелас.

Инна Михайлова отметила, что на празднике не хватало Стаса Михайлова. В честь отсутствующего певца гости исполнили строки из его хита "Без тебя".

* – соцсеть запрещена в РФ, ее владелец Meta признан экстремистской организацией

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
