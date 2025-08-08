20-летний сын Децла начал музыкальную карьеру, но отказывается слушать треки отца: в чём причина?

Антоний Толмацкий, 20-летний сын покойного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), официально начал музыкальную карьеру.
Как сообщает Mash, он выступает под псевдонимом Juzeppe Junior, недавно дебютировав на фестивале в России.
Параллельно Антоний получает образование в МГУ, обучаясь на втором курсе факультета "Медиакоммуникации".
По словам его бабушки, молодой человек рассматривает два пути — журналистику или музыку. Творческое вдохновение он черпает из детских воспоминаний о поездках в студию с отцом.
Пока Антоний не готов финансово вкладываться в продвижение, поскольку зависит от семьи и не имеет самостоятельного заработка. Он также сознательно избегает исполнения песен Децла на мероприятиях, несмотря на внешнее сходство с отцом.
Как пояснил Толмацкий-младший, ему до сих пор болезненны воспоминания об отце. Он не слушает его треки, так как не смог полностью оправиться от кончины рэпера в 2019 году.
