Перегрев, густая кровь и растяжения: летние ловушки спортзала

Фитнес-тренер Литовченко предупредил о риске перегрева при тренировках в жару

Фитнес-тренер Сергей Литовченко в интервью Pravda. Ru напомнил: летом в жару в спортзале лучше не геройствовать. Интенсивные нагрузки в это время года могут привести к перегреву, сгущению крови и проблемам с сердцем.

Тренер советует тренироваться утром или вечером, когда спадает жара, и обязательно пить воду — до трёх литров в день при занятиях. Отказ от жидкости во время тренировок он назвал опасным.

Литовченко рекомендует заниматься в прохладном, но не переохлаждённом помещении и отказаться от пленочных поясов и плотной одежды для усиления потоотделения — это перегревает внутренние органы. Летом, подчеркнул он, даже профессионалы снижают веса до 40-50% от максимума и не гонятся за рекордами. Главное — не навредить.

