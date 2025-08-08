Вижу много хорошего: Диброва отреагировала на критику после слухов о разводе

Сбежавшая в Армению Диброва впервые вышла на связь после скандала

Полина Диброва, жена телеведущего Дмитрия Диброва, прервала молчание на фоне разгоревшегося скандала и поблагодарила подписчиков за поддержку.

После сообщений о возможном разводе и её романе с бизнесменом Романом Товстиком, а также последовавшей волны критики, Диброва уехала в Армению.

Сегодня она впервые вышла на связь, опубликовав фотографии и видео. Кадры сделаны на пристани с живописным видом на озеро и горы.

Полина предстала в летнем образе: чёрный топ, голубая рубашка оверсайз, укороченные белые брюки, шёлковая бандана с козырьком, солнцезащитные очки и босоножки на плоской подошве.

Видеоряд сопровождался песней Жени Трофимова "Привет" с символичными строками: "Дай мне влюбиться в тебя. Дай на тебя посмотреть…". В подписи к посту Полина лаконично обратилась к подписчикам: "Ребята, просто спасибо. Я вижу много хорошего и доброго", сделав акцент на позитивной поддержке, а не на критике.

Публикация мгновенно вызвала бурную дискуссию в комментариях. Мнения разделились крайне полярно. Одни пользователи жёстко осуждали Диброву: "Спать с мужем лучшей подруги это очень по-доброму?", "Зачем так подло поступать с Еленой, отобрав у нее всё?".

Другие выражали понимание и поддержку: "Полина достойна любви и счастья", "Никто не обязан никого любить до гробовой доски. Человек должен быть счастлив".

Многие комментаторы, независимо от стороны, отмечали главных пострадавших — детей обеих многодетных семей, чья жизнь, по их мнению, "рухнула".

