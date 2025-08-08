Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Белоснежная улыбка ценой боли: чем опасны народные методы

Стоматолог Антипенко предостерёг от домашних средств отбеливания зубов
Стоматолог Алексей Антипенко в беседе с Pravda. Ru развенчал миф о домашнем отбеливании зубов. По его словам, настоящего отбеливания в домашних условиях не существует — оно проводится только в клинике с помощью атомарного кислорода, безопасного и без кислот.

Врач предупреждает: пасты с пометкой "отбеливающая", гели и полоски могут слегка очистить зубы, но чудес ждать не стоит, особенно если они куплены на маркетплейсах. А вот "рецепты из интернета" — лимонный сок с углём, сода, пемза — опасны. Кислота растворяет эмаль, и зубы становятся сверхчувствительными.

Антипенко отметил: после таких процедур больно улыбаться на ветру, пить чай или воду, есть сладкое. Всё из-за повреждённой эмали. Поэтому, подчёркивает специалист, никакой самодеятельности — здоровье зубов лучше доверить профессионалам.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
