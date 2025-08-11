Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Чача, от которой умирают: как не попасть на смертельный контрафакт

Юрист Билялова назвала правила безопасной покупки алкоголя в России
В Адлере десять туристов из разных регионов России погибли после отравления самодельной чачей с рынка. В крови всех нашли метанол. Юрист Анастасия Билялова предупреждает — покупать спиртное можно только в лицензированных магазинах. Торговля "с рук" смертельно опасна.

Эксперты советуют проверять бутылку: ровная этикетка, целая акцизная марка, данные на русском, без подтёков и ржавчины на крышке. Цена тоже важна — водка 0,5 л не может стоить дешевле 349 рублей, коньяк — 651 рубль. Проверить легальность можно через кассовый чек с QR-кодом или приложение "Антиконтрафакт Алко", которое подключено к базе ЕГАИС.

Роспотребнадзор напоминает: даже легальный алкоголь опасен при неправильном хранении. А при первых признаках отравления — головной боли, тошноте, проблемах со зрением — нужно срочно вызывать скорую. Продажа суррогата грозит уголовной ответственностью.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
