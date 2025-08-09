Опасная зависимость: чем грозит длительное использование капель в нос

ЛОР-врач Кириченко предупредила об опасности постоянного использования капель в нос

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Постоянное использование капель от насморка может привести к серьёзным проблемам — вплоть до перфорации носовой перегородки. Об этом в беседе с Pravda. Ru рассказала профессор РУДН, ЛОР-врач Ирина Кириченко. Она пояснила: прежде чем пытаться отказаться от капель, нужно найти и устранить причину заложенности — аллергию, воспаление или искривление перегородки.

Врач советует постепенно снижать дозу, переходить на детские формы препаратов, промывать нос морской водой. При необходимости можно использовать гормональные спреи — к ним привыкания не возникает.

Но если сосудистые клубочки в носу разрослись, помочь могут только операции. Кириченко предупреждает: злоупотребление каплями нарушает питание перегородки, хрящ разрушается и появляются "дыры", закрыть которые крайне сложно.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.