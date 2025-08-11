Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Нет документов — нет въезда: что грозит владельцам животных на границе

Юрист Остапенко назвал правила ввоза домашних животных в Россию из-за границы
Член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко напомнил, что ввозить домашних животных из-за границы можно только при строгом соблюдении правил. В беседе с NEWS. ru он рассказал, что для этого нужен ветеринарный паспорт с отметками о прививках, справка о здоровье, чипирование и международный ветсертификат.

По его словам, важно убедиться, что страна пребывания разрешает вывоз питомца. На российской таможне животное обязано пройти ветконтроль. Если документов нет, возможен отказ во ввозе или карантин.

Юрист советует заранее уточнять в авиакомпании правила перевозки — от размера переноски до возраста животного. Он предупреждает: при подозрении на болезнь питомца могут даже усыпить. Поэтому забирать щенка или котёнка из поездки безопасно только при полном соблюдении требований.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
