Нет документов — нет въезда: что грозит владельцам животных на границе

Юрист Остапенко назвал правила ввоза домашних животных в Россию из-за границы

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко напомнил, что ввозить домашних животных из-за границы можно только при строгом соблюдении правил. В беседе с NEWS. ru он рассказал, что для этого нужен ветеринарный паспорт с отметками о прививках, справка о здоровье, чипирование и международный ветсертификат.

По его словам, важно убедиться, что страна пребывания разрешает вывоз питомца. На российской таможне животное обязано пройти ветконтроль. Если документов нет, возможен отказ во ввозе или карантин.

Юрист советует заранее уточнять в авиакомпании правила перевозки — от размера переноски до возраста животного. Он предупреждает: при подозрении на болезнь питомца могут даже усыпить. Поэтому забирать щенка или котёнка из поездки безопасно только при полном соблюдении требований.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.