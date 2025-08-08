Видео с крещения всплыло: Катя Гордон показала кадры с Полиной Дибровой и женой Товстика на фоне скандала

Адвокат Екатерина Гордон, представляющая интересы Елены Товстик в истории с возможным разводом телеведущего Дмитрия Диброва и его супруги Полины, которая, по информации СМИ, закрутила роман с бизнесменом Романом Товстиком, опубликовала видео.

Ролик запечатлел крещение младшего сына Романа и Елены Товстик, состоявшееся в 2024 году. На кадрах Полина Диброва, являющаяся крёстной матерью ребенка, держит младенца на руках, улыбается Елене Товстик и целует её.

Эти кадры, демонстрировавшие когда-то близкую дружбу, теперь обретают иной контекст в свете недавних сообщений о романе Полины и Романа Товстика.

Параллельно, как сообщают источники, Дмитрий Дибров, состоящий в браке с Полиной 16 лет, предпринимает юридические шаги. Он нанял известного адвоката Александра Добровинского.

Предполагается, что предметом будущих споров может стать дорогостоящее имущество, включая особняк на Рублёвке стоимостью около 750 млн рублей.

Также, по данным СМИ, телеведущий намерен добиваться единоличной опеки над тремя общими с Полиной несовершеннолетними сыновьями в случае развода.

