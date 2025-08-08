ЕС хочет мира, но не садится за стол: Орбан о дипломатическом тупике

Премьер Венгрии Виктор Орбан призывает лидеров Европы встретиться с Владимиром Путиным. Он предупреждает: без этого европейцы будут отстранены от решений по безопасности континента. В эфире радио Kossuth Орбан сказал, что рад возможным переговорам Путина и Дональда Трампа, но видит, что Европа в этой ситуации "спит".
Политик настаивает — российско-европейский саммит нужно провести как можно скорее, до или сразу после встречи Путина и Трампа. По его словам, нельзя "дуться на российского президента", а нужно решать проблемы через переговоры.
Орбан напомнил, что прекращение огня и снятие санкций возможны только после диалога президентов США и России. Ранее он говорил, что ЕС не способен победить в конфликте на Украине и рискует получить "новый Афганистан" у своих границ, если не займётся дипломатическим урегулированием.
