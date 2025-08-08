Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

ЕС хочет мира, но не садится за стол: Орбан о дипломатическом тупике

Орбан призвал лидеров ЕС провести саммит с Путиным до российско-американской встречи
0:57
Правда ТВ

Премьер Венгрии Виктор Орбан призывает лидеров Европы встретиться с Владимиром Путиным. Он предупреждает: без этого европейцы будут отстранены от решений по безопасности континента. В эфире радио Kossuth Орбан сказал, что рад возможным переговорам Путина и Дональда Трампа, но видит, что Европа в этой ситуации "спит".

Политик настаивает — российско-европейский саммит нужно провести как можно скорее, до или сразу после встречи Путина и Трампа. По его словам, нельзя "дуться на российского президента", а нужно решать проблемы через переговоры.

Орбан напомнил, что прекращение огня и снятие санкций возможны только после диалога президентов США и России. Ранее он говорил, что ЕС не способен победить в конфликте на Украине и рискует получить "новый Афганистан" у своих границ, если не займётся дипломатическим урегулированием.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.