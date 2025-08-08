Незлобин чуть не сел в тюрьму в США: как сбежавший из РФ комик чудом избежал наказания

Российский стендап-комик Александр Незлобин, проживающий в США, вспомнил инцидент с нарушением правил дорожного движения.
История произошла около восьми лет назад, когда артист находился в Америке по туристической визе.
Незлобин признался, что значительно превысил скоростной лимит во время поездки по трассе в штате Нью-Джерси. Его остановила полиция, после чего юморист получил повестку в суд.
На заседании судья отреагировал крайне эмоционально. По словам комика, судья громко высказал ему претензии. Он заявил, что Незлобин подверг опасности жизни всех присутствующих в зале суда.
Артисту было предложено посмотреть людям в глаза и осознать возможные последствия. Судья спросил, что Незлобин может сказать в своё оправдание.
Учитывая статус комика как негражданина США, суд принял решение ограничиться денежным штрафом. Незлобин отметил, что в противном случае ему мог грозить тюремный срок в несколько месяцев.
