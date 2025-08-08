Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Незлобин чуть не сел в тюрьму в США: как сбежавший из РФ комик чудом избежал наказания

Незлобин раскрыл, как избежал тюрьмы в США после грубого нарушения ПДД
Российский стендап-комик Александр Незлобин, проживающий в США, вспомнил инцидент с нарушением правил дорожного движения.

История произошла около восьми лет назад, когда артист находился в Америке по туристической визе.

Незлобин признался, что значительно превысил скоростной лимит во время поездки по трассе в штате Нью-Джерси. Его остановила полиция, после чего юморист получил повестку в суд.

На заседании судья отреагировал крайне эмоционально. По словам комика, судья громко высказал ему претензии. Он заявил, что Незлобин подверг опасности жизни всех присутствующих в зале суда.

Артисту было предложено посмотреть людям в глаза и осознать возможные последствия. Судья спросил, что Незлобин может сказать в своё оправдание.

Учитывая статус комика как негражданина США, суд принял решение ограничиться денежным штрафом. Незлобин отметил, что в противном случае ему мог грозить тюремный срок в несколько месяцев.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
