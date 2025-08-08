Уголовных дел за СВО в Таджикистане нет — но это может измениться

Генпрокуратура Таджикистана: уголовных дел за участие в СВО нет

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Таджикистане заявляют, что ни один гражданин страны не привлекался к уголовной ответственности за участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщил генпрокурор республики, пишет "Азия-Плюс". Он отметил, что официальной статистики по этому вопросу нет. При этом граждане с двойным паспортом должны соблюдать законы той страны, где находятся.

Ранее Сергей Миронов из партии "Справедливая Россия — За правду" предложил выдворять из России родственников мигрантов, осуждённых за тяжкие преступления, даже если судимость снята или погашена. Он считает, что это снизит уровень преступности.

Напомним, один из участников теракта в "Крокус Сити Холле" Саидакрами Рачабализода* ещё в 2018 году был выдворен из России и получил запрет на въезд. Позже он стал придерживаться радикальных взглядов.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.