Уголовных дел за СВО в Таджикистане нет — но это может измениться

В Таджикистане заявляют, что ни один гражданин страны не привлекался к уголовной ответственности за участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщил генпрокурор республики, пишет "Азия-Плюс". Он отметил, что официальной статистики по этому вопросу нет. При этом граждане с двойным паспортом должны соблюдать законы той страны, где находятся.
Ранее Сергей Миронов из партии "Справедливая Россия — За правду" предложил выдворять из России родственников мигрантов, осуждённых за тяжкие преступления, даже если судимость снята или погашена. Он считает, что это снизит уровень преступности.
Напомним, один из участников теракта в "Крокус Сити Холле" Саидакрами Рачабализода* ещё в 2018 году был выдворен из России и получил запрет на въезд. Позже он стал придерживаться радикальных взглядов.
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
