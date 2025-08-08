Температура, рвота и мухи над едой: чем встретил россиян люксовый отель в Турции

В Турции десятки россиян отравились в пятизвездочном Club Hotel Anjeliq в Аланье. Об этом пишет Telegram-канал Shot. По словам туристов, у них поднялась температура, появилась тошнота и рвота. Первые случаи зафиксированы ещё в июле.
Гости жалуются на антисанитарию: мухи в зоне раздачи еды, грязная посуда, плохое состояние номеров. Одна россиянка рассказала, что заплатила за неделю отдыха 140 тысяч рублей, но уже в первый день у неё и мужа появились признаки кишечной инфекции. Пара уверена — дело в еде, а не в бассейне.
Некоторые туристы уже сдают путёвки в этот отель. Ранее похожая вспышка кишечной инфекции произошла в детском лагере "Черемушки" в Челябинской области.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.