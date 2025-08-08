Санкции под нож, газ — обратно: США выдвинули Путину неожиданные условия

Wiadomosci: предложения США Путину включают прекращение огня и снятие санкций

Правда ТВ

Польский портал Wiadomosci раскрыл, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал Владимиру Путину пакет предложений по Украине. По их данным, Вашингтон предлагает прекратить огонь, но не подписывать мир. Вопрос о территориях отложить на 49 или 99 лет, фактически признав их за Россией. Большинство санкций — снять, а в будущем возобновить поставки российского газа и нефти.

При этом гарантию о нерасширении НАТО в пакет не включили. Также США не обещают прекратить военную помощь Киеву, но, как пишет портал, Москва этот пункт готова принять.

Wiadomosci отмечает, что отказ от этих условий заставит даже самых лояльных к России политиков отказаться от идеи компромисса. В ближайшие дни ожидается встреча Дональда Трампа и Владимира Путина.

