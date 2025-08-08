Цена за голову Мадуро превзошла бен Ладена: зачем США пошли на беспрецедентный шаг

США увеличили награду за данные для ареста Николаса Мадуро до $50 млн — генпрокурор

США вдвое увеличивают награду за информацию о президенте Венесуэлы Николасе Мадуро. Теперь она — 50 миллионов долларов. Генпрокурор Пэм Бонди заявляет, что Мадуро связан с зарубежными террористами, через которых в страну попадают наркотики и насилие. Она назвала его одним из крупнейших наркоторговцев в мире и угрозой для США.

Напомню, в 2020 году Вашингтон обвинил Мадуро в наркотерроризме и сговоре по ввозу кокаина. Тогда награда была 15 миллионов, позже — 25. Ровно столько давали за лидера "Аль-Каиды"* Усаму бен Ладена после терактов 11 сентября.

Мадуро руководит Венесуэлой с 2013 года. Дональд Трамп считает его диктатором и поддерживает оппозицию. После возвращения в Белый дом Трамп ужесточил санкции против Каракаса, закрыл доступ к венесуэльской нефти и начал массовую высылку мигрантов из этой страны. Мадуро в ответ предлагает строить отношения на основе уважения и диалога.

*организация признана в России террористической и запрещена

