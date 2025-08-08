Не высовывайся! Иноагент Татьяна Лазарева* пожаловалась на тяжёлое детство в России

Иностранный агент Татьяна Лазарева* раскрыла детали своего тяжёлого детства

Телеведущая Татьяна Лазарева* опубликовала в Telegram-канале личные воспоминания о тяжёлом детстве. Она описала травмирующий опыт воспитания, сформированный в семье и окружении.

По словам Лазаревой, атмосфера постоянного подавления и запугивания была повсеместной. Ей внушали страх осуждения, прививая установки "не высовывайся", "молчи", "не лезь — засмеют".

Телеведущая призналась, что эти установки долгие годы заставляли её искать места, где "точно никто не засмеёт".

Особое внимание Лазарева уделила навязанному чувству вины из-за постоянной оглядки на мнение окружающих: "А что скажут люди?". Она также раскритиковала давление, связанное с необходимостью всегда быть "сильной", даже в моменты крайнего истощения.

Преодолеть последствия такого воспитания, по словам Лазаревой, ей помогла творческая деятельность. Юмор стал для телеведущей ключевым инструментом защиты от детских страхов и навязанных негативных установок.

* – признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

