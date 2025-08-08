Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Как одна встреча в поезде изменила позицию Ильи Соболева: от критики к гуманитарной помощи на фронте

Переосмыслить реальность: комику Соболеву предложили посетить зону СВО
1:31
Правда ТВ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил о предложении, адресованном комику Илье Соболеву.

Соведущему "Шоу Воли" рекомендовали лично посетить зону специальной военной операции.

Цель поездки — увидеть реальную обстановку на месте и оказать гуманитарную поддержку российским военнослужащим. По словам Бородина, Соболев отнёсся к этой инициативе с большим энтузиазмом.

Глава ФПБК выразил надежду, что такой визит станет для юмориста глубоким опытом. Он позволит переосмыслить многие аспекты реальности. Бородин также допустил, что поездка может открыть новый этап в творчестве и общественной деятельности Соболева.

Предложение прозвучало во время случайной встречи Бородина и Соболева в поезде. Глава ФПБК воспользовался возможностью обсудить с комиком его прошлые высказывания. Ранее Соболев называл критиков уехавших артистов "завистливыми и злыми".

Как заявил Бородин, Илья Соболев проявил открытость в диалоге. Юморист признал, что его прежний комментарий был эмоциональным и не до конца продуманным. Сейчас, по словам Соболева, его позиция изменилась.

Он больше не поддерживает артистов, покинувших страну. Комик выразил готовность помогать участникам специальной военной операции.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.