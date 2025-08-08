Как одна встреча в поезде изменила позицию Ильи Соболева: от критики к гуманитарной помощи на фронте

Переосмыслить реальность: комику Соболеву предложили посетить зону СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил о предложении, адресованном комику Илье Соболеву.

Соведущему "Шоу Воли" рекомендовали лично посетить зону специальной военной операции.

Цель поездки — увидеть реальную обстановку на месте и оказать гуманитарную поддержку российским военнослужащим. По словам Бородина, Соболев отнёсся к этой инициативе с большим энтузиазмом.

Глава ФПБК выразил надежду, что такой визит станет для юмориста глубоким опытом. Он позволит переосмыслить многие аспекты реальности. Бородин также допустил, что поездка может открыть новый этап в творчестве и общественной деятельности Соболева.

Предложение прозвучало во время случайной встречи Бородина и Соболева в поезде. Глава ФПБК воспользовался возможностью обсудить с комиком его прошлые высказывания. Ранее Соболев называл критиков уехавших артистов "завистливыми и злыми".

Как заявил Бородин, Илья Соболев проявил открытость в диалоге. Юморист признал, что его прежний комментарий был эмоциональным и не до конца продуманным. Сейчас, по словам Соболева, его позиция изменилась.

Он больше не поддерживает артистов, покинувших страну. Комик выразил готовность помогать участникам специальной военной операции.

