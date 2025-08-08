Тимати снова папа: Валентина Иванова подарила рэперу ребёнка

Модель Валентина Иванова, спутница известного рэпера Тимати (Тимура Юнусова), родила ребёнка. Сообщается, что 31-летняя Иванова подарила музыканту дочь.

Официального подтверждения этой новости от самой Валентины Ивановой или от Тимати на данный момент не поступало. Имя новорождённой, точная дата её появления на свет и другие детали пока остаются неизвестными широкой публике.

Слухи о беременности Ивановой начали активно обсуждаться ещё в апреле текущего года. Поводом стало видео, опубликованное моделью, на котором она, находясь в машине, сообщает Тимати о положительном результате теста на беременность. Эта публикация вызвала неоднозначную реакцию среди подписчиков.

Одни восприняли ролик как искреннее сообщение о радостном событии. Другие же предположили, что это могла быть шутка или постановка. Сомнения отчасти развеяло другое видео, опубликованное матерью Тимати, Симоной Юнусовой.

В этом ролике Валентина Иванова случайно попала в кадр, и её явно округлившийся живот был заметен. Для Тимати рождение этого ребёнка станет третьим по счету. У артиста уже есть двое детей от предыдущих отношений.

