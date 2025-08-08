Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Пиво — не вам, а слизням: садоводы знают, как устроить им вечеринку в один конец

Садовод рассказала, как использовать пиво и соль против слизней на участке
1:07
Слизни на огороде — это не просто неприятно, но и опасно для урожая. Садовод Надежда Кашнова рассказала изданию "Подмосковье сегодня", как эффективно с ними бороться.

Один из простейших способов — расставить ловушки с пивом. Слизни активно ползут на запах и оказываются внутри. Собирать вредителей вручную — тоже вариант, особенно утром или вечером, когда они проявляют наибольшую активность.

Кроме того, Кашнова советует использовать барьеры: песок, золу или яичную скорлупу. Такие поверхности неприятны слизням, и они стараются их избегать. Можно осторожно применять соль или солёный раствор — главное, не задеть растения.

Помогут и природные союзники: птицы и насекомые. Чтобы привлечь их, стоит установить кормушки или домики. А ещё важно убирать с участка опавшие листья и мусор — меньше укрытий, меньше слизней.

Ну а для тех, кто любит натуральные средства — подойдут эфирные масла, например, цитронеллы.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
