Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Секреты сбора лука: когда именно пора убирать с грядки — опыт садовода

Садовод Яньшина рассказала, когда убирать лук с грядки на хранение
1:00
Правда ТВ

Когда убирать лук с грядки — зависит от региона. Об этом рассказала садовод Татьяна Яньшина в интервью "МК".

В средней полосе, например, в Воронежской области, лук сажают в мае, а убирают уже в июле. В более северных регионах сроки сдвигаются: посадка — в июне, а уборка — в августе.

Главный признак того, что пора собирать — это полегшая и подсохшая ботва. Когда зелёные перья перегибаются и начинают сохнуть, луковица активно набирает вес. Если хотите получить мелкий лук, ботву можно специально пригнуть пораньше и прекратить полив.

Очень важно успеть до затяжных дождей. Иначе лук пустится в рост и начнёт гнить. Перед хранением урожай нужно хорошо просушить. Можно сплести лук в косы или разложить в сухом помещении. Только когда перья полностью высохнут — их обрезают, и лук отправляют на хранение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.