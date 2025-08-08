Когда убирать лук с грядки — зависит от региона. Об этом рассказала садовод Татьяна Яньшина в интервью "МК".
В средней полосе, например, в Воронежской области, лук сажают в мае, а убирают уже в июле. В более северных регионах сроки сдвигаются: посадка — в июне, а уборка — в августе.
Главный признак того, что пора собирать — это полегшая и подсохшая ботва. Когда зелёные перья перегибаются и начинают сохнуть, луковица активно набирает вес. Если хотите получить мелкий лук, ботву можно специально пригнуть пораньше и прекратить полив.
Очень важно успеть до затяжных дождей. Иначе лук пустится в рост и начнёт гнить. Перед хранением урожай нужно хорошо просушить. Можно сплести лук в косы или разложить в сухом помещении. Только когда перья полностью высохнут — их обрезают, и лук отправляют на хранение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.