Секреты сбора лука: когда именно пора убирать с грядки — опыт садовода

Садовод Яньшина рассказала, когда убирать лук с грядки на хранение

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Когда убирать лук с грядки — зависит от региона. Об этом рассказала садовод Татьяна Яньшина в интервью "МК".

В средней полосе, например, в Воронежской области, лук сажают в мае, а убирают уже в июле. В более северных регионах сроки сдвигаются: посадка — в июне, а уборка — в августе.

Главный признак того, что пора собирать — это полегшая и подсохшая ботва. Когда зелёные перья перегибаются и начинают сохнуть, луковица активно набирает вес. Если хотите получить мелкий лук, ботву можно специально пригнуть пораньше и прекратить полив.

Очень важно успеть до затяжных дождей. Иначе лук пустится в рост и начнёт гнить. Перед хранением урожай нужно хорошо просушить. Можно сплести лук в косы или разложить в сухом помещении. Только когда перья полностью высохнут — их обрезают, и лук отправляют на хранение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.