Старое ОСАГО — новые проблемы: почему инспектор может выписать штраф

Юрист Славнов: за несовпадение данных в ОСАГО и новых правах возможен штраф
Если вы поменяли водительские права, но в полисе ОСАГО всё ещё указаны старые данные — ездить можно. Об этом рассказал юрист Дмитрий Славнов в интервью РИА Новости.

Однако есть нюанс: если инспектор на дороге не сможет вас "пробить" по полису из-за несоответствия данных — возможен штраф. Например, в правах уже указана Дарья, а в полисе числится Светлана. В такой ситуации инспектор может решить, что полиса нет вовсе.

Чтобы избежать проблем, придётся на месте связываться со страховой и доказывать, что права были просто заменены. Если же у инспектора есть доступ к базе и он увидит, что права действительно обновлены, скорее всего, ограничится устным предупреждением. Но лучше не рисковать — данные в ОСАГО стоит обновить сразу после замены прав.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
