Откусили лишнего — получите взыскание: что будет, если обедать слишком долго

Юрист Владимирова: превышение времени обеда на работе грозит дисциплинарным взысканием

Если вы стабильно обедаете на работе дольше положенного — будьте осторожны. Работодатель может применить дисциплинарное взыскание. Об этом рассказала юрист Headhunter Ольга Владимирова в беседе с РИА Новости.

По закону сотрудник имеет право на перерыв — не меньше 30 минут и не больше двух часов. Но если в компании установлен, например, час на обед, и вы регулярно задерживаетесь — это уже нарушение трудового распорядка.

При этом, как уточняет юрист, обедать можно где угодно, если внутренние правила не запрещают приём пищи прямо за рабочим местом.

А вот если по условиям работы сделать перерыв невозможно — работодатель обязан организовать возможность поесть прямо во время рабочего процесса. Это прописано в Трудовом кодексе.

