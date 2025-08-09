Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Ложитесь до полуночи, проветривайте спальню и ужинайте в 7: правила по-настоящему восстанавливающего сна

Сомнолог Дорохов назвал ошибки, мешающие полноценно высыпаться
1:06
Если всё делаете правильно, а сон по-прежнему плохой — возможно, вы допускаете типичные ошибки. О них рассказал сомнолог Владимир Дорохов.

Во-первых, слишком поздний отход ко сну. По его словам, мелатонин — главный гормон сна — вырабатывается максимум к часу ночи. Чтобы воспользоваться этим естественным ритмом, нужно ложиться не позже полуночи, а лучше — в 11 вечера.

Вторая ошибка — плотный ужин. Еду стоит завершать до 19:00. Поздний приём пищи перегружает организм и мешает полноценному отдыху.

Ещё один важный момент — физическая активность. Спорт полезен, но не на ночь. Идеально — лёгкая вечерняя прогулка.

И наконец — воздух. Для хорошего сна в спальне должно быть прохладно — не выше 20 градусов. Особенно летом стоит проветривать комнату перед сном.

Если не высыпаетесь — проверьте, не нарушаете ли один из этих пунктов. Иногда даже мелочь может испортить ночь.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
